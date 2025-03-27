إصدار ثلاثة كتب جديدة عن دار الشؤون الثقافية

2025-03-27 09:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت دار الشؤون الثقافية العامة/ وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الخميس، عن إصدار ثلاثة كتب جديدة ضمن سلاسلها المختلفة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أول هذه الكتب هو حيث أبدأ وأنتهي، وهو كتاب يوميات للكاتب صفاء سالم إسكندر، يقع في 204 صفحات من القطع المتوسط. وقد كتب على غلاف الكتاب د. محمد غازي الأخرس: (هذه يوميات شديدة الاختلاف، تمتزج فيها الذكريات بخلاصة الروح والعقل)".

وأضاف أن "ثاني هذه الكتب هو خارج التغطية، وهي مجموعة شعرية جديدة للشاعر عباس اليوسفي، تضم أكثر من 31 نصاً نثرياً، وتقع في 103 صفحات من القطع المتوسط".

وتابع البيان: "أما الكتاب الثالث فهو الذئب والنظارة السوداء ونصوص أخرى في مسرح الدمى، وهي مجموعة مسرحيات للأطفال والدمى للكاتب المسرحي علي جواد الركابي، تضم 8 مسرحيات، وتقع في 168 صفحة من القطع المتوسط".

وأشار إلى أن "هذه الإصدارات الجديدة تعد إضافة قيمة إلى قائمة دار الشؤون الثقافية العامة، وتعكس التزام الدار بدعم الإبداع والثقافة في العراق".