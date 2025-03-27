أسعار النفط تستقر بعد تراجع ضخم في المخزونات الأميركية

2025-03-27 09:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حافظت أسعار النفط على مكاسبها، يوم الخميس، بعد أن سجلت مخزونات الخامالأميركية أكبر انخفاض منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، مما يشير إلى احتمال نقصالمعروض على المدى القريب.

وتمتداول خام "برنت" قرب 74 دولاراً للبرميل، بعدما أغلق مرتفعاً بنسبة1.1% أمس الأربعاء، بينما انخفض "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 70دولاراً للبرميل.

وتراجعتالمخزونات الأميركية بمقدار 3.34 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوىلها خلال شهر، كما انخفضت مخزونات البنزين، وفقاً لبيانات حكومية.

وشهدتأسعار النفط ارتفاعاً منذ أوائل آذار/ مارس الجاري، حيث أدت العقوبات والتعريفاتالجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى زيادة احتمال تعطلالإمدادات من منتجين مثل إيران وفنزويلا.

ومعذلك، ما تزال شركات تجارة النفط الكبرى، بما في ذلك مجموعة "ترافيغورا"و"غونفور"، متشائمة بشأن أسعار النفط الخام خلال الفترة المتبقية منالعام، نظراً لارتفاع المعروض، لا سيما من خارج تحالف "أوبك+".

ومنالمقرر أيضاً أن يبدأ التحالف في إعادة بعض الإنتاج المتوقف الشهر المقبل، وهيالأولى ضمن سلسلة زيادات مُخطط لها.

وقددفع ذلك المتداولين إلى شراء خيارات النفط الصعودية للتحوطضد ارتفاع الأسعار.