2025-03-27 10:09:03 - المصدر: المسرى

التقى رئيس هيأة الإعلام والاتصالات د.نوفل أبورغيف، اليوم الخميس27 آذار 2025 مستشار رئيس الوزراء لشؤون التنوع والتعددية د.نوفل بهاء، وبحثا تعزيز السياسة الإعلامية تجاه الأقليات والمكونات الوطنية وتناول اللقاء وفق بيان”تحديث لائحة قواعد البث الإعلامي، وتضمينها مواد تنظيمية واضحة تتعلق بكيفية التعامل الإعلامي مع الأقليات، بما يضمن تمثيلاً عادلاً ومنصفاً لجميع المكونات العراقية، وبما ينسجم [...]