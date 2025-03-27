ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

2025-03-27 10:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح أمس الأربعاء 147100 دينار مقابل الدولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار .