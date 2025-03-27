عمليات بغداد تعلن خطة العيد الأمنية

2025-03-27 11:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، 10 توصيات بشأن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر المبارك.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن الخطة الأمنية المرسومة لتأمين أيام عيد الفطر المبارك أصدرنا عدد من التوصيات والتعليمات الصادرة لتعزيز الأمن والاستقرار ‏والحفاظ على امن وسلامة المواطنين في عموم مناطق العاصمة:

‏1- ‏تأمين الحماية للمواطنين والعتبات المقدسة ودور العبادة وكذلك الأماكن ‏العامة في (الأسواق والمولات والمطاعم والمتنزهات ومدن ألعاب الأطفال) ‏وجميع المواقع التي تشهد أقبال وتجمعات ومنها (المقابر وأماكن الدفن) ‏خلال أيام عيد الفطر المبارك. ‏

‏2- ‏تنفذ الخطة الأمنية بمراحل ومن خلال تواجد القادة والآمرين على رأس ‏قطعاتهم في كافة تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات والأجهزة ‏الاستخبارية الملحقة بها والاستمرار بعمليات البحث والتفتيش المناطقي ‏لملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية.‏

‏3- ‏تم تهيئة (12) مقر مسيطر وذلك للإشراف المباشر على تطبيق الخطة ‏الأمنية ومعالجة الحالات الطارئة والمواقف الآنية بالتنسيق مع القطعات ‏الماسكة للأرض.‏

‏4- ‏منع مرور الدراجات النارية بكافة أنواعها والعربات التي تجرها (الخيول) ‏في الأماكن المزدحمة والأسواق العامة وتدقيقها جيداً اذا وجبت الحاجة ‏لدخولها. ‏

‏5- متابعة إجراءات السلامة والأمن للفنادق والمطاعم ومدن الألعاب والكراجات ‏‏(ساحات وقوف العجلات) بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. ‏

‏6- ‏نشر وتوزيع دوريات النجدة وفرق الإطفاء والإسعاف بالقرب من الأماكن ‏العامة والترفيهية لمعالجة الحالات الطارئة والفورية. ‏

‏7- ‏نشر مفارز الاجهزة الاستخبارية بالزي المدني لمراقبة ومتابعة الظواهر ‏السلبية التي تسيئ إلى سمعة المجتمع البغدادي واتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحق مرتكبيها. ‏

‏8- إجراء حملات التوعية والإرشاد للمواطنين من خلال أقسام وشعب الإعلام ‏والتوجيه المعنوي للقيادات بالتنسيق مع دوائر مديرية الإعلام والعلاقات في ‏وزارة الداخلية (الشرطة المجتمعية - مكافحة الشائعات).‏

‏9- ‏التأكيد على عدم قطع أي طريق رئيسي أو فرعي وفي الحالات الملحة للقطع ‏يكون بشكل وقتي وبعد استحصال موافقة مقر قيادتنا حصراً. ‏

‏10- التأكيد على تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية للقنوات الفضائية والوكالات ‏الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى في تغطياتهم الميدانية خلال أيام عيد الفطر ‏المبارك".‏