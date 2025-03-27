صحة كربلاء المقدسة تطالب بإجراءات قانونية للحد من انتشار الألعاب الخطرة بالأسواق

2025-03-27 13:05:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع - عباس الرحيمي

أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، عن تسجيل مئات الإصابات سنوياً نتيجة استخدام الأطفال للألعاب النارية والإطلاقات البلاستيكية (الصچم) والمفرقعات والمصابيح الليزرية في أيام عيد الفطر، مؤكدةً أن هذه الألعاب تسبب إصابات دائمة وبتر الأطراف، فيما دعت المواطنين إلى التعاون لمنع أطفالهم من شراء هذه الألعاب الخطرة.

وقال المدير العام للدائرة، صباح الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الألعاب النارية والإطلاقات البلاستيكية (الصچم) والمفرقعات والمصابيح الليزرية تشكل خطراً حقيقياً على الأطفال وتسبب مئات الإصابات سنوياً، لذا يجب على أولياء الأمور التعاون معنا ومنع أطفالهم من شراء هذه الألعاب الخطرة"، مبيناً أن "هذه الألعاب، بالإضافة إلى الرمي العشوائي، تسبب العديد من الإصابات، ما يشكل ضغطاً كبيراً على مؤسساتنا الصحية، خاصةً في ردهات الطوارئ".

وأضاف، أن "الإصابات الناتجة عن تلك الألعاب تختلف، حيث تشمل إصابات دائمة، وفقدان أطراف، وأضراراً للعين، وغيرها من الإصابات"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "جميع مؤسساتنا مستعدة للتعامل مع أي طارئ صحي".

ودعا الموسوي الجهات المعنية إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ومحاسبة المخالفين، للحد من انتشار هذه الألعاب الخطرة وبيعها في الأسواق المحلية"، مشدداً على "أهمية تعزيز الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعاون وسائل الإعلام المختلفة، للعمل المشترك بما يسهم بشكل فاعل في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع بمختلف فئاته".