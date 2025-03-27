النفط تعلن عن صادراتها لشهر شباط

2025-03-27 13:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، عن الصادرات النفطية المتحققة لشهر شباط الماضي.

واوضح بيان، للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجمل الصادرات من النفط الخام بلغ (95) مليوناً و(148) الفاً و(167) برميلاً، بحسب شركة تسويق النفط العراقية سومـو".

واضاف البيان، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (94) مليوناً و (375) الفاً و(12) برميلاً، فيما بلغت الصادرات الى الاردن (419) ألفاً و(846) برميلا، والكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت (353) الف و ( 309 ) برميلا".