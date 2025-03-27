2025-03-27 13:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مديرية زراعة البصرة، هادي حسين، يوم الخميس، عن تسويق أكثر من 400 ألفطن من محصول الطماطم إلى الأسواق المحلية منذ بداية انطلاق الموسم ولغاية الآن.

وقالحسين لوكالة شفق نيوز، إن "إجمالي تسويق محصول الطماطم بلغ 460 ألفاً و11 طناًمنذ انطلاق موسم التسويق في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 ولغاية 24 آذار/ مارسالجاري، وعملية التسويق تسير بوتيرة متصاعدة".

وأضافأن "كوادر المديرية مستمرة بدعم المزارعين عبر بتقديم الإرشادات اللازمة لنشرطرق الزراعة الحديثة فضلاً عن إجراء حملات المكافحة للآفات والأمراض التي تصيب هذاالمحصول".

وعداالجهات المعنية بغلق المنافذ الحدودية وعدم استيراد هذا المحصول نظراًلوفرته في المحافظة.