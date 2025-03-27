صادرات العراق من النفط تتجاوز 95 مليون برميل خلال شهر شباط

2025-03-27 13:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر شباط/فبراير الماضي والتي تجاوزت 95 برميل من الخام، وذلك وفقا للإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام بلغت (95) مليوناً و(148) الفاً و(167) برميلاً.

كما واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (94) مليوناً و (375) الفاً و(12) برميلاً .

وقالت الوزارة استنادا لـ"سومو" الصادرات الى الاردن بلغت (419) ألفاً و(846) برميلا والكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت (353) ألفا، و(309) براميل.

وبهذا فقد تراجعت صادرات نفط العراق نحو 8 ملايين برميل من الخام في شهر شباط/فبراير الماضي، مقارنة مع شهر كانون الثاني/يناير الماضي والذي بلغت فيه الصادرات أكثر من 103 ملايين برميل من النفط، وفقا لاحصائية "سومو".