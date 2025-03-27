صادرات العراق من النفط تتجاوز 95 مليون برميل خلال شهر شباط

2025-03-27 13:10:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر شباطفبراير الماضي والتي تجاوزت 95 برميل من الخام، وذلك وفقا للإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو. وذكرت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام بلغت 95 مليوناً و148 الفاً و167 برميلاً. كما واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 94 مليوناً و 375 الفاً و12 برميلاً . وقالت الوزارة استنادا لـسومو الصادرات الى الاردن بلغت 419 ألفاً و846 برميلا والكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت 353 ألفا، و309 براميل. وبهذا فقد تراجعت صادرات نفط العراق نحو 8 ملايين برميل من الخام في شهر شباطفبراير الماضي، مقارنة مع شهر كانون الثانييناير الماضي والذي بلغت فيه الصادرات أكثر من 103 ملايين برميل من النفط، وفقا لاحصائية سومو. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام