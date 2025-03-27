النفط: الكميات المصدرة من الخام لشباط الماضي بلغت أكثر من (95) مليون برميل

2025-03-27 14:20:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغ (95) مليوناً و(148) ألفاً و(167) برميلاً".

وأوضح، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (94) مليوناً و(375) ألفاً و(12) برميلاً، فيما بلغت الصادرات الى الأردن (419) ألفاً و(846) برميلاً والكميات المصدرة من حقل القيارة بلغت (353) ألفاً و (309) براميل".