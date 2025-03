2025-03-27 14:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن قسم شؤون المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمحافظة ذي قار عن بدء إطلاق رواتب شهر نيسان للمستفيدات من الإعانة الاجتماعية، في خطوة هامة لدعم الفئات المستحقة. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أكد مدير الحماية الاجتماعية للمرأة نوفل عبد الحميد ، أن الرواتب ستشمل 41,613 مستفيدة...

The post إطلاق رواتب شهر نيسان للمستفيدات من الإعانة الاجتماعية في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.