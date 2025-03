ارتفاع درجات الحرارة في الناصرية يتجاوز 30 درجة مئوية ولا وجود لفرص هطول الأمطار

2025-03-27 14:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت هيئة الأنواء الجوية في الناصرية عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة تأثر المنطقة بمرتفع جوي قادم من شمال أفريقيا، مؤكدة أنه لا توجد فرص لهطول الأمطار خلال اليومين المقبلين. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أكد مدير الأنواء الجوية أحمد كريم ، أن درجات الحرارة في...

