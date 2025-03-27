الكشف عن اسم المطربة الذي سيزين قميص برشلونة في الكلاسيكو المقبل

2025-03-27 14:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت تقارير إعلامية عن اسم المطربة الشهيرة التي سيكون اسمها مزينا على قميص فريق برشلونة في مواجهة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد، الذي سيقام في شهر أيار/مايو القادم.

ومنذ توقيع اتفاقية رعاية مع "سبوتيفاي" في بداية موسم 2022-23، تنازل تطبيق بث الموسيقى الشهير عن وضع شعاره على قمصان الفريق في مباريات الكلاسيكو ضمن الدوري الإسباني، وبدلا من ذلك، يتم وضع شعار أحد الفنانين.

وفي وقت سابق من هذا الموسم، تم اختيار فرقة "كولدبلاي"، وجلبت الفرقة البريطانية الحظ لفريق هانزي فليك، حيث فازوا بنتيجة 4-0 على ريال مدريد في ملعب "سانتياغو برنابيو".

ووفقا لما ذكرته إذاعة RAC1 ونقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنه بالنسبة للمباراة القادمة بين برشلونة وريال مدريد، والتي ستقام في 10 أو 11 أيار/مايو، بدأت شركة "سبوتيفاي" عملية اختيار الفنان الذي سيكون اسمه على قمصان برشلونة كراع رسمي.

وأوضحت أن الفنانة المرشحة الأوفر حظًا للاختيار هي تايلور سويفت.

وأشار التقرير: "الاتفاق في مراحله النهائية ويحتاج فقط إلى بعض اللمسات الأخيرة، حيث كانت هناك عدة أسماء مطروحة على الطاولة، مثل إد شيران ومغني الراب ترافيس سكوت، لكن في الوقت الحالي، يبدو أن المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية هي من ستزين ألوان البلوغرانا".

وحال تم الاتفاق رسميا، ستنضم سويفت إلى قائمة من النجوم الذين سبق لهم أن كانوا رعاة قميص برشلونة في مباريات الكلاسيكو ضمن الدوري الإسباني، والتي تضم دريك، روزاليا، رولينغ ستونز، كارول جي وكولدبلاي، وسيأمل الفريق الكتالوني أن تجلب لهم الحظ في مباراة قد تكون حاسمة في سباق اللقب

يذكر أنه تم تسمية سويفت كأهم فنان عالمي على سبوتيفاي لعام 2024 بأكثر من 26.6 مليار بث عالمي.

ويستأنف فريق برشلونة مشواره في بطولة الدوري الإسباني أمام أوساسونا، مساء اليوم الخميس، بملعب "مونتغويك" في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين.

وسبق وتم تأجيل المواجهة بسبب وفاة طبيب الفريق الأول لنادي برشلونة، في شهر آذار/مارس الجاري.

يدخل برشلونة المباراة متصدرا جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، ويتساوى معه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ريال مدريد خاض 28 مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن، في حين أن برشلونة خاض 27 مواجهة، في حين يحتل أوساسونا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني ورصيده 33 نقطة.