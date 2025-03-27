البصرة تطلق ثلاثة ملايين سابحة من أسماك الكارب في المسطحات المائية

2025-03-27 14:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الخميس، عن إطلاق 3 ملايين سابحة من أسماك الكارب الشائعة في 3 أقضية ونواحي تابعة لشمال المحافظة، تعزيزاً للواقع السمكي.

وقال مدير المديرية هادي حسين لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر الفنية في قسم الأسماك أطلقت ثلاثة ملايين سابحة من أسماك اسماك الكارب كوجبة أولى في المسطحات المائية ضمن قاطع شعب المدينة والإمام الصادق وعز الدين سليم بواقع مليون لكل قاطع".

وأضاف، أن "هذه السابحات تم إنتاجها في شعبة تربية وتكاثر الأحياء المائية ضمن البرنامج العلمي الذي تنفذه مديرية زراعة البصرة، وذلك لتعزيز المخزون من السمك للنهوض بالواقع الثروة السمكية في المحافظة".