تلويح بالإقالة.. ضغوط سياسية على محافظ نينوى لتثبيت رؤساء الوحدات الإدارية

2025-03-27 14:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، يوم الخميس، عن تعرض المحافظ عبد القادرالدخيل لضغوط سياسية بشأن تثبيت رؤساء الوحدات الإدارية الذين تم اختيارهم من قبلالمجلس في وقت سابق، مشيراً إلى أن عدم استجابة المحافظ قد تنتهي بإقالته.

وقالالعضو الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بحساسية الموقف، لوكالة شفق نيوز،إن "هناك ضغوطاً مباشرة من قبل نواب وقادة كتل سياسية على المحافظ لإصدارالأوامر الإدارية الخاصة بتكليف رؤساء 20 وحدة إدارية، رغم عدم استكمال الإجراءاتالقانونية المطلوبة".

وأضاف"بعض الضغوط وصلت إلى حد التلويح بإقالة المحافظ من منصبه في حال عدم إصدارالأوامر الإدارية خلال الأيام المقبلة".

وأوضحأن "الأسماء المطروحة لتولي هذه الوحدات الإدارية تم ترشيحها من قبل أحدالتحالفات في مجلس المحافظة، الذي يضم أغلب تحالفات الإطار التنسيقي في مجلسنينوى، وهو ما جعل الملف يأخذ طابعاً سياسياً حاداً بدلاً من أن يبقى ضمن المسارالإداري والقانوني".

ويشهدملف الوحدات الإدارية في نينوى جدلاً واسعاً منذ انتخاب مجلس المحافظة، حيث تمالتصويت على مجموعة من المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضيةوالنواحي، إلا أن تأخر استكمال متطلبات المساءلة والعدالة، والنزاهة، وخط الوظيفة،والقيد الجنائي، حال دون إصدار الأوامر الإدارية لهم حتى الآن.

وقدتسبب هذا التأخير في توتر داخل أروقة المجلس، وسط انقسام واضح بين من يطالببالالتزام بالإجراءات القانونية، وبين من يدفع نحو إصدار الأوامر سريعاً لدواعٍسياسية وتحالفات مسبقة.