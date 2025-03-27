قبل موعدها.. إطلاق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر نيسان

2025-03-27 14:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، عن اطلاق يعلن صرف راتب الحماية الاجتماعية لشهر نيسان وإطلاق منح الطلاب.

وذكرت الوزارة في بيان بأن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اعلن عن إطلاق دفعة شهر نيسان للمستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية، قبل موعدها المقرر بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء بمناسبة عيد الفطر المبارك"، مشيرًا إلى أن "جميع المشمولين يمكنهم الآن استلام مستحقاتهم المالية عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم".

وكشف الاسدي: "عن صرف منحة الطلاب لشهر شباط، والتي بلغت 82 مليار دينار، موضحًا أن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية أصبح بإمكانهم سحب المبالغ المخصصة لهم ضمن هذه المنحة".

وتابع، انه "في إطار دعم الأيتام المشمولين بالرعاية الاجتماعية، أعلن الوزير عن موافقة مجلس الوزراء على منحهم (عيدية) بقيمة 100,000 دينار"، مؤكدًا أن "المبلغ سيتم تحويله إلى حساباتهم اليوم".