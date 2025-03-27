2025-03-27 14:36:04 - المصدر: ايشان

أعلن رئيس القضاء العسكري الإيراني، أحمد رضا بور خاقان، أن مشروع إغلاق حدود البلاد بجدران فاصلة دخل حيّز التنفيذ بشكل جاد منذ مطلع عام 2024، مؤكدًا أن الخطة باتت أولوية قصوى بإيعاز مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين كبار في النظام. وفي تصريح لوكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، أوضح بور خاقان أن الجدران ستُبنى […]

ظهرت المقالة خلال عامين.. إيران تؤكد عزمها لإغلاق جميع حدودها البرية بـ”الجدران الفاصلة” أولاً على ايشان.



