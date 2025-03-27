2025-03-27 14:36:04 - المصدر: ايشان

كشفت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن حصيلة القتلى في القطاع منذ استئناف الضربات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت إلى 855 قتيلاً. وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لعدد ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، أن “مستشفيات قطاع غزة استقبلت 25 شهيداً و82 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”. ويُذكر أنه منذ الثامن عشر […]

ظهرت المقالة طواقم الإسعاف عاجزة.. غارات الاحتلال الإسرائيلي ترفع حصيلة الشهداء في غزة إلى 855 أولاً على ايشان.



