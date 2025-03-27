مصرف الرافدين يطلق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر نيسان

2025-03-27 15:35:09 - المصدر: الفرات نيوز

أعلن مصرف الرافدين اطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر نيسان .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء وأضاف أن الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه