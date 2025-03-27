محافظ ميسان يوافق على مقترح مشروع الطريق الحلقي الاستراتيجي حول مدينة العمارة

2025-03-27 15:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وافق محافظ ميسان، حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم الخميس، على مقترح مشروع الطريق الحلقي الاستراتيجي حول مدينة العمارة.

وقال الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت الموافقة على مقترح لجنة الرأي والاستشارة بإنشاء الطريق الحلقي الاستراتيجي الذي يحيط بمدينة العمارة، تزامناً مع التحديث الجديد للتصميم الأساس للمدينة".

وأوضح، أن "هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطرق والنقل، لما له من دور بارز في فك الاختناقات المرورية وربط مداخل المدينة من جميع الجهات، مما يسهم في تقليل الزخم المروري واختصار الوقت للوافدين والمغادرين من دون الحاجة إلى المرور عبر مركز المدينة".

وأشار، الى أن "الطريق يمتد بعرض 100 متر، مما يجعله مساراً واسعاً يتناسب مع احتياجات المدينة المستقبلية، ويعمل كحلقة وصل بين مداخل المدينة، ويوفر مسارات مرورية محيطية تسهّل حركة السير، فضلاً عن أنه يُعتمد كطريق رئيس لمرور المركبات الثقيلة والشاحنات، مما يخفف الضغط عن الطرق الداخلية، ويخدم المناطق السكنية المستحدثة وفق التوزيع الجديد للأراضي".

ولفت، الى أن "المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع تربط بين طريق (عمارة – بصرة) وطريق (عمارة – كحلاء) عبر جسر الطبر ، وتمتد باتجاه جسر سيد سفيح نحو المشرح علماً أن هذا الطريق موجود حالياً لكنه بحاجة إلى تأهيل وتوسعة".

وأضاف، أن "المرحلة الثانية تُعد من أهم المراحل، لما لها من تأثير كبير في انسيابية الحركة المستقبلية في المحافظة، نظراً لقربها من مطار الحلفاية، حيث تربط هذه المرحلة بين طريق (سيد سفيح) وطريق (عمارة – مشرح)".

ونوه، بأن "المرحلة الثالثة للمشروع تربط بين طريق (عمارة – مشرح) وطريق (عمارة – بغداد)".

وأكد المحافظ، أن "هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية عمرانية متكاملة، وسيسهم بشكل فعال في تحسين الواقع المروري والنقل داخل المحافظة، مما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين".