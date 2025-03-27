نقل وجبة جديدة من عائلات داعش من الهول السوري إلى نينوى بهذا الموعد

2025-03-27 15:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بأن وجبة جديدة من عائلات عناصر تنظيم داعش، من المتواجدين في مخيم الهول داخل الأراضي السورية، من المتوقع أن يتم نقلها إلى مخيم الجدعة جنوب مدينة الموصل مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "التحضيرات جارية لاستقبال دفعة جديدة من العائلات المرتبطة بتنظيم داعش، سيتم نقلها من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب الموصل"، مرجحاً أن "تصل هذه العائلات يوم السبت أو الأحد المقبل".

وأضاف أن "العدد الدقيق للعائلات لم يُحدد بعد، كما لم تُعرف بعد المحافظات التي تنتمي إليها"، مؤكدًا أن "عملية النقل ستجري بالتنسيق مع الجهات الأمنية والحكومية المعنية".

ويُعد مخيم الهول في شمال شرق سوريا من أكبر وأخطر المخيمات التي تضم عائلات تنظيم داعش، ويضم آلاف النساء والأطفال من جنسيات مختلفة.

ومنذ عام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا التنظيم في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.