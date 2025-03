2025-03-27 15:54:04 - المصدر: جمار

إنشاء الإقليم العراقي الجنوبي إذا ما انضم إلى قائمة الأحداث العجيبة التي تتلاحق ولا تترك للناس فرصة استيعابها، فإن العراق سيواجه لحظة تاريخية قد تكون الأخيرة بشكله وخارطته هذه.

