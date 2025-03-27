نينوى تترقب إنجاز مستشفى عام بدعم من العتبة الحسينية المقدسة

2025-03-27 17:40:01 - المصدر: واع

نينوى – واع – محمد حدادتُواصل العتبة الحسينية المقدسة أعمالها، لإعادة تأهيل مستشفى جديد في محافظة نينوى، وفقًا لأعلى معايير الدفاع المدني ومتطلبات السلامة المهنية، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي في المحافظة، وتجهيزه ليكون موقعًا بديلاً لمستشفى الجمهوري.وأعرب محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، عن شكره للعتبة الحسينية المقدسة على جهودها المستمرة في دعم أبناء المحافظة، مشيدًا بالدور الكبير الذي قدمته خلال أزمة النزوح، وتقديم المعونات والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى العتبة الحسينية خلال جائحة كورونا".وأضاف الدخيل، أن "المستشفى قدم خدمات صحية كبيرة لأهالي نينوى في حينها، واليوم تعمل العتبة الحسينية على إعادة تأهيله وفق معايير الدفاع المدني والسلامة المهنية ليكون الموقع البديل لمستشفى الجمهوري".وأكد، أن "نسب الإنجاز في إعادة التأهيل وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع إنجازه قريبا"، مشيرًا إلى، أن "المستشفى الجديد سيقدم خدمات طبية مهمة كما فعل خلال جائحة كورونا، وسيكون بديلًا لمستشفى الجمهوري".وبين، أن "العتبة الحسينية، بدعم من مراجعنا الكرام، مستمرة في تقديم الخدمات لأبناء محافظة نينوى، وهذا يعكس وحدة أبناء العراق".من جانبه، أوضح ممثل العتبة الحسينية المقدسة في نينوى، الشيخ عماد القره غولي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المستشفى لعب دورًا مهمًا خلال جائحة كورونا، إلى جانب العمل في مستشفى البتول، حيث استقبل عشرات الآلاف من المرضى داخل المحافظة".وأضاف، أن "دائرة صحة نينوى قررت تحويل المستشفى إلى مستشفى عام ليكون بديلًا لمستشفى الجمهوري"، مبينًا، أن "العتبة الحسينية المقدسة، وبتوجيه من المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بادرت بترميم وصيانة وإعادة تأهيل المستشفى وتسليمه إلى دائرة صحة نينوى".وأشار القره غولي إلى، أن "نسب الإنجاز في المشروع متقدمة، وسيتم افتتاح المستشفى قريبًا لتقديم الخدمات الصحية لجميع أبناء المحافظة".بدوره، أكد مدير عام صحة نينوى، الدكتور دلشاد علي عبد الله، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المستشفى سيكون الموقع البديل لمستشفى الجمهوري، خصوصًا بعد صدور قرار بإغلاق المستشفى الجمهوري الكرفاني من قبل الدفاع المدني".وأضاف، أن "أعمال التأهيل تسير بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع استلام المبنى خلال شهر إلى شهر ونصف"، لافتًا إلى، أن "المستشفى سيستوعب مئات العمليات يوميًا، ويوفر خدمات تخصصية متكاملة، مما يسهم في تعزيز القطاع الصحي في الموصل والمحافظة".