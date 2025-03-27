رئيس الوزراء يشدد على دور العشائر في تحقيق السلم المجتمعي وحل النزاعات

2025-03-27 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على دور العشائر في تحقيق السلم المجتمعي وحل النزاعات.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وفداً من شيوخ ووجهاء عشيرة الظوالم آل شعلان في محافظة المثنى"وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى العشائر العراقية الأصيلة، وما تمثله من مصدر قوة ووحدة المجتمع وحفظ هويته وقيمه النبيلة، بجانب دورها المهم في ضمان سيادة القانون وتعزيز الاستقرار الذي تعيشه البلاد.وشدد السوداني بحسب البيان على دور العشائر في تحقيق السلم المجتمعي، ومعالجة المشاكل وحل النزاعات، فضلاً عن أهمية دورها في دعم الجهود الحكومية بحملات البناء والإعمار في جميع أرجاء العراق.