تأخير جداول موازنة 2025.. تعديلات أخيرة تؤجل وصولها للبرلمان

2025-03-27 17:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، عن الأسباب وراء تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أجرتها وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بفقرات تخص كردستان، كانت السبب الرئيس لهذا التأجيل.

وأوضح الفهد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الجداول من المتوقع أن تُرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الفطر، أي بحلول منتصف نيسان المقبل، ليتم التصويت عليها قبل إحالتها إلى مجلس النواب".

وأكد، أن "موازنة 2025 لن تختلف كثيرا عن موازنات 2023 و2024"، متوقعا أن تكون التغييرات طفيفة.

موازنة 2025 تأتي في إطار الموازنات الثلاثية التي أُقرت لأول مرة في العراق ضمن قانون الموازنة العامة للسنوات (2023-2024-2025)، وهي خطوة هدفت إلى تحقيق استقرار مالي وتخطي أزمة التأخير السنوي في إقرار الموازنات.

ومع ذلك، فإن الجداول المالية تحتاج إلى تحديثات سنوية تتماشى مع المستجدات الاقتصادية، بما في ذلك تغيرات أسعار النفط، والتزامات الحكومة تجاه المحافظات وإقليم كردستان، ومتطلبات المشاريع الاستثمارية.

ويبدو أن موازنة 2025 لن تخرج عن هذا الإطار، إذ تُجرى حاليا تعديلات على بعض فقراتها، مما أدى إلى تأخير إرسال جداولها إلى البرلمان، على الرغم من التوقعات بعدم حدوث تغييرات جذرية مقارنة بالعامين الماضيين.