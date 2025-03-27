2025-03-27 17:54:04 - المصدر: ايشان

أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن الاحتياطات الرسمية للبنك المركزي العراقي، تواصل مسارها التنازلي، إذ انخفضت بمقدار ١.٤٦٧ خلال شهر واحد، بسبب زيادة الطلب على الدولار. وكتب المرسومي منشوراً تابعته “إيشان”، أن “الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي واصلت مسارها التنازلي، اذ انخفضت من 130.347 ترليون دينار في شهر كانون الاول 2024 الى 128.880 ترليون دينار […]

ظهرت المقالة احتياطات البنك المركزي العراقي تنخفض بمقدار 1.467 ترليون دينار في شهر واحد أولاً على ايشان.



