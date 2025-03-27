2025-03-27 17:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عينت الحكومة اللبنانية، يوم الخميس، كريم سعيد، حاكمًا لمصرفلبنان بعد تصويت في مجلس الوزراء، فيما جاء هذا التعيين بعدما شغل المنصب بالوكالةنائب الحاكم الأوّل وسيم منصوري بسبب عجز الحكومة عن تعيين الأصيل نتيجة الفراغ برئاسةالجمهورية الذي استمر لأكثر من عامين.

كما يأتي هذا التعيين في ظل تحديات اقتصادية ومالية معقدة تواجه البلاد،ما يضع على عاتق الحاكم الجديد مسؤولية كبرى في تنفيذ إصلاحات مالية وضبط استقرار العملةالمحلية.

ويحظى سعيد بخبرة واسعة في القطاع المصرفي والسياسات النقدية، ما يعززالآمال في استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني.

ومن المتوقع أن يركز في مهامه على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية،إلى جانب التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم الاقتصاد المحلي.

من هو سعيد كريم؟

وسعيد هو شقيق النائب السابق فارس سعيد، ويمتلك مسيرة مهنية طويلة في القطاعالمصرفي، حيث عمل في مؤسسات مالية دولية وعربية عدة.

ويشغل سعيد حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في بنك الإمارات ولبنان، الذي يترأسهفاروج نيركيزيان، المستشار المالي لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد سعيد مؤسسًا وشريكًا إداريًا في شركة "Growthgate Capital" الإماراتية، حيث يشغلنيركيزيان أيضًا منصب عضو مجلس إدارة إلى جانب ماهر نجيب ميقاتي.

ويُعتبر سعيد أحد الأسماء البارزة المرتبطة بـ"خطة هارفارد"،وهي المبادرة التي مولتها Growthgate Capital"" لوضع حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وقد أثارت الخطة جدلاً واسعًا، خاصة في ما يتعلق بتحويل الودائع المصرفيةإلى ديون على الدولة، وهو ما قوبل بانتقادات من قبل المودعين، بينما حظي بتأييد كبيرمن جمعية المصارف اللبنانية.