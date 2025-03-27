بينهم طفل.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادثي سير في محافظتين

2025-03-27 18:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي3 أشخاص بينهم طفل مصرعهم، يوم الخميس، وأصيب 5 آخرون، بحادثي سير في محافظتي كركوكوذي قار.

وقال مصدر أمنيفي محافظة كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثا وقع على طريق كركوك – بغداد قربناحية العظيم، بسبب انفجار إطار سيارة، ما تسبب بانقلابها".

وأضاف أن"الحادث أدى لوفاة طفل وإصابة اثنين، جميعهم من عائلة واحدة، كانوا في السيارة".

من جهة أخرى،أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار لوكالة شفق نيوز، أن "حادثا مروعا وقع علىالطريق الرابط بين قضاءي الشطرة والغراف شمالي المحافظة، وأدى إلى مصرع شخصين وإصابةثلاثة آخرين".

وبين أن "سيارات الاسعاف نقلت المصابينللمستشفى والجثث للطب العدلي".