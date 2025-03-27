مصرع وإصابة 10 أشخاص بينهم طفل في حوادث سير متفرقة بديالى

2025-03-27 19:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس، (27 آذار 2025)، عن مصرع وإصابة عشرة أشخاص، بينهم طفل، جراء حوادث سير متفرقة في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "طفلاً لقي مصرعه، فيما أصيب تسعة آخرون، بينهم ثلاث حالات حرجة، إثر سلسلة حوادث سير وقعت على طرق متفرقة في المحافظة، من بينها طريق كركوك – بغداد".

وأضاف، أن "أغلب المصابين جرى نقلهم إلى ردهة الطوارئ في مستشفى بعقوبة التعليمي لتلقي العلاج"، لافتاً إلى أن "السرعة العالية، والتجاوز الخاطئ، واستخدام الهواتف أثناء القيادة، كانت من أبرز أسباب هذه الحوادث".

وأكد العزاوي، أن "حصيلة حوادث السير خلال شهر آذار الجاري هي الأعلى مقارنة بالشهرين الماضيين، ما شكّل ضغطاً كبيراً على طواقم الطوارئ، التي تضطر أحياناً إلى إعلان حالة استنفار لساعات طويلة لمعالجة المصابين، خاصة في الحالات الحرجة".