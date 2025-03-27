شرطة كركوك تحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من متطوعي الرعاية الاجتماعية

2025-03-27 19:15:02 - المصدر: واع

كركوك – واع – مهدي الربحاوينظّمت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الخميس، استعراضًا عسكريًا بمناسبة تخرج الدورة الثالثة من متطوعي "الرعاية الاجتماعية" بصفة عقد، مؤكدة أن هذه الدفعة الجديدة ستشكل إضافة نوعية لدعم عمل القوات الأمنية في المحافظة.وقال قائد شرطة كركوك، اللواء فتاح الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة الشرطة تحتفي بتخريج دفعة جديدة من أبناء المحافظة، في إطار تعزيز صفوف القوات الأمنية وتقديم الدعم والمساندة لها"، مشيرًا إلى، أن "المتطوعين الجدد سيساهمون في تعزيز الأمن والاستقرار في كركوك عبر مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للقيادة".وأضاف الخفاجي، أن "المتطوعين خضعوا لدورة تدريبية متخصصة في مركز التدريب الأساسي لشرطة كركوك، تلقوا خلالها تدريبات مكثفة على المهارات الأساسية واستخدام الأسلحة"، موضحًا، أنه "سيتم إدخالهم في دورات تخصصية متقدمة بعد إتمام الدورة الأساسية؛ لضمان جاهزيتهم لممارسة المهام الأمنية بكفاءة".وشهدت الاحتفالية عددًا من الفعاليات، من بينها استعراض عسكري وعروض في القتال الأعزل، وعمليات الشرطة، بالإضافة إلى محاكاة لعمليات تحرير المختطفين وحماية الشخصيات.وتأتي هذه الخطوة في إطار إعداد كوادر أمنية قادرة على تأمين الحماية للمواطنين، من فئة الشباب الطموح.