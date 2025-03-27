الأمم المتحدة تؤكد أهمية دور الإعلام في تعزيز الاستقرار وسيادة القانون

2025-03-27 19:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملابحثت الأمم المتحدة في العراق مع عدد من الإعلاميين والمؤثرين في العراق، اليوم الخميس، أهمية تعزيز الحوار والتعاون في القضايا التي تمس المجتمع العراقي، فيما أكدت أهمية دور الإعلام في تعزيز الاستقرار وسيادة القانون.وذكر مراسلنا، أن "الأمم المتحدة في العراق استضافت خلال إفطار رمضاني نخبة من الصحفيين والمؤثرين العراقيين، بحضور الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق هند جلال، وممثلة اليونيسف في العراق ساندرا لطوف، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيليمان جاغن، ومديرة فريق التواصل والشراكات والمناصرة كرستين كوول، ومدير الإعلام والتواصل في بعثة الأمم المتحدة جون العلام".وأضاف، أن "اللقاء جاء وفقًا للقائمين عليه كفرصة لتعزيز الحوار والتعاون مع الإعلاميين والمؤثرين حول القضايا التي تمس المجتمع العراقي، مثل دعم صحة المرأة وتنظيم الأسرة وتمكين الشباب والتعداد السكاني، وهي القضايا التي يعمل عليها صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال برامجه في الصحة الإنجابية والتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، كما تناول النقاش أهمية حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة وتعليم جيد لهم، وهو ما تركز عليه اليونيسف من خلال برامجها في العراق، كذلك تم تسليط الضوء على دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الإصلاح الاقتصادي والأمني، ومكافحة الفساد، وتعزيز التماسك المجتمعي، إضافة إلى سبل مواجهة التغيرات المناخية، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين حياة المجتمعات".وشدد مسؤولو الأمم المتحدة خلال اللقاء على أهمية دور الإعلام في تعزيز الاستقرار ودعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، حيث مثل هذا اللقاء فرصة لتعزيز الشراكات مع الإعلاميين والمؤثرين، الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في نشر الوعي وإيصال الرسائل المؤثرة للمجتمع"، معربين عن "التطلع إلى التعاون المستمر لتحقيق مستقبل أفضل للعراق.