تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية مع تقييم تطورات الرسوم الجمركية

2025-03-27 20:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال جلسة، اليوم الخميس، وسط تعاملات متقلبة مع تقييم المستثمرين لآخر التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك الرسوم الجديدة التي تستهدف شركات صناعة السيارات الأجنبية. وانخفض مؤشر Dow Jones الصناعي 122 نقطة أي 0.3. كما تراجع مؤشر SP 500 بنسبة 0.1، وهبط مؤشر Nasdaq المركب 0.1. تراجعت أسهم العديد من شركات صناعة السيارات بعد أن أعلن ترامب مساء الأربعاء عن رسوم جمركية بنسبة 25 على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان. تراجعت أسهم جنرال موتورز General Motors بنسبة 6، بينما هبطت ستيلانتيس Stellantis أكثر من 2، وانخفضت أسهم فورد Ford بنسبة 3. ورغم ذلك، حققت أسهم شركة تسلا Tesla، المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، مكاسب ملحوظة تجاوزت 6.5. ويرى العديد من محللي وول ستريت أن Tesla استفادت نسبياً من رسوم ترامب على السيارات، نظراً لإنتاجها المحلي، بحسب شبكة CNBC. وناقش ترامب عدة مرات فرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض رسوماً جمركية خاصة بها على الواردات الأميركية، وصرح يوم الأربعاء بأن رسومه الانتقامية ستكون دائمة طوال فترة ولايته الثانية. مع ذلك، فإن تلميحات الرئيس هذا الأسبوع بشأن الرسوم التي سيتم فرضها في الثاني من أبريل منحت المستثمرين بعض الارتياح. فقد قال يوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية ستكون متساهلة للغاية وأنه مستعد لخفض الرسوم الجمركية على الصين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق مع تطبيق تيك توك TikTok التابع لشركة بايت دانس ByteDance. في الوقت نفسه، استخدم ترامب الرسوم الجمركية كتكتيك تفاوضي، وهدد يوم الخميس بفرض رسوم جمركية أكبر بكثير على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا لمكافحة الرسوم الجمركية التجارية. وتأتي إعلانات ترامب في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق بالفعل بشأن تأثير رسومه الانتقامية على الاقتصاد الأميركي الأوسع، والذي يُظهر بالفعل بعض علامات الضعف. وقال كبير استراتيجيي السوق العالمية في معهد Wells Fargo للاستثمار، سمير سامانا: أعتقد أن الطريقة العشوائية تقريباً لتطبيق سياسات التجارة هي ما قد يُثير قلق المستثمرين. إن النهج الذي اتبعته وزارة كفاءة الحكومة يُثير قلق الناس من احتمال إهمال أمرٍ ما. الأمر لا يتعلق بالسياسة بقدر ما يتعلق بالطريقة التي تُطبق بها. وأضاف: إذا أصبح لدينا خلال الأسبوعين المقبلين إطار عمل للتجارة والتعرفات الجمركية، وتمكنت الشركات والمستهلكون من البدء في اتخاذ القرارات مرة أخرى بوضوح، فمن المحتمل أن يكون هذا كله مجرد عائق قصير المدى، وأننا بدأنا نعود إلى المسار الصحيح نوعاً ما. تتمسك المؤشرات الرئيسية بمكاسب هامشية هذا الأسبوع. ارتفع مؤشر SP 500 بنسبة 0.8 تقريباً منذ بداية الأسبوع، بينما حقق مؤشر Nasdaq مكاسب بنسبة 0.5. كما ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي 1 منذ بداية الأسبوع. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام