مفاجأة في سوريا.. حاكمة المصرف المركزي تقدم استقالتها

2025-03-27 20:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين، في تصريحات لوكالة رويترز، الخميس، إنها قدمت استقالتها، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على توليها منصبها على نحو مؤقت. ونهاية العام الفائت، عينت الإدارة السورية الجديدة صابرين كحاكمة للمصرف لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب. وكانت صابرين، وهي حاصلة على ماجستير ودكتوراه في المحاسبة، تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقا، منذ أكتوبر 2018. كما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ ديسمبر 2018. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام