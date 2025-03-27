2025-03-27 20:36:04 - المصدر: ايشان

يواصل العراق تحضيراته، لاستضافة القمة العربية المرتقبة والمقرر عقدها في شهر أيار المقبل، بحضور ملو ورؤساء وزعماء الدول. وترأس وزير الخارجية فؤاد حسين، الاجتماع الرابع عشر الخاص بالتحضيرات الجارية لاستضافة القمة العربية المرتقبة، وذلك في دار ضيافة رئاسة مجلس الوزراء. وشهد الاجتماع حضور وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ووزيرة المالية، طيف سامي، والأمين العام لمجلس […]

ظهرت المقالة غرف عمليات وإجراءات خاصة.. وزراء ومسؤولون يجتمعون لمناقشة تحضيرات استضافة قمة بغداد أولاً على ايشان.



