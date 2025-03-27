2025-03-27 20:36:04 - المصدر: ايشان

عقد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، جلسة طارئة، قرر فيها عن المصادقة على استكمال تعيين نسبة كبيرة من المتقدمين للدرجات الوظيفية المشمولين بملحق الوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل وفق مبدأ القرعة الالكترونية. وأكد التميمي، خلال الجلسة التزام المجلس بتطبيق مبدأ الشفافية والعدالة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين، كما شدد على […]

ظهرت المقالة وفق مبدأ الشفافية.. مجلس الخدمة يجري قرعة إلكترونية لتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل أولاً على ايشان.



