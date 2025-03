2025-03-27 22:00:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أجرى رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار المهندس محمد جواد الزيدي متابعة ميدانية لمراحل تنفيذ مشروع إنشاء شارع المدخل الخامس لقضاء الشطرة، الواقع بمحاذاة مدينة الأمير السياحية. وفي بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية، أكد الزيدي أن المشروع يشهد تصاعدًا ملحوظًا في نسب الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا...

The post بالفيديو: صندوق إعمار ذي قار يواصل تطوير مداخل الشطرة لتحسين الواقع المروري appeared first on شبكة اخبار الناصرية.