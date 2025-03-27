عضو في الاتحاد الكردستاني: تفاهمات إيجابية مع الديمقراطي لتشكيل حكومة الإقليم

2025-03-27 22:20:01 - المصدر: واع

أربيل – واع – إيفان ناصر

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الخميس، وجود تفاهمات ايجابية بين الحزبين الرئيسين لتشكيل حكومة إقليم كردستان.

وقال خوشناو، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفاوضات مستمرة بعد أن اجتمع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني و رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني"، مبينًا، أن "هنالك تباحثًا في بعض النقاط المتعلقة بشأن تشكيل الحكومة، ومن السابق لأوانه أن نعلن عن اتفاق ولكن هنالك تفاهم والبوصلة تتجه نحو الاتفاق".

وأعرب خوشناو عن "أمله بأن يتحقق الاتفاق، وأن تتشكل الحكومة"، منوها إلى، "ضرورة الحاجة لبعض الخطوات والقوانين وتعديلها، بعد أن يتم اختيار رئيس البرلمان ونائبه وسكرتيره"، مؤكدًا، أن "الأمور تمضي نحو الأفضل، ونحتاج إلى بعض التفاهمات الأخرى من أجل الوصول إلى ورقة الاتفاق السياسي بين الطرفين".

وأضاف خوشناو، "لا نستطيع أن نحدد موعدًا لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان؛ لكونها متعلقة بالوصول إلى تفاهمات"، موضحًا، أن "هنالك بعض الأمور تحتاج إلى وقت أكثر لإدخالها في ورقة الاتفاق السياسي، حتى تكون هنالك حكومة خدمية قوية تواجه التحديات، وهذه مسؤولية القوى الكردية، والجميع مدعو لدعم الحكومة والمشاركة فيها لمواجهة التحديات".

وأكد، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبدى في أكثر من مناسبة استعداده لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردستانية الاتحاد والديمقراطي".