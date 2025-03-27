الإعلام الأمني: غارة جوية تدمر مضافتين لداعش في وادي حوران بالأنبار

2025-03-27 22:20:08 - المصدر: الفرات نيوز

بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة تتواصل الضربات الموجعة لقصم ظهر الإرهاب والخلاص من عناصره المهزومة، ومن خلال المتابعة الفنية والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل والمتميز للشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب وبمتابعة وتكثيف الجهد الفني من قبل خلية الإستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات f_16 غارة جوية دقيقة وناجحة حولت مضافتين لعناصر عصابات داعش الإرهابية الى ركام فوق رؤوس الإرهابيين في وادي حوران شمالي الرطبة ضمن قاطع قيادة عمليات الانبار.

وسنوافيكم التفاصيل لاحقًا.

سيبقى الخزي والعار يلاحق عناصر داعش في الدنيا والآخرة، لأنهم عديمي الإنسانية

وستبقى قواتنا الأمنية البطلة سيف الحق والعدل.