صحة الكرخ: إتلاف 300 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري

2025-03-27 22:25:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ وائل الكبيسي، الخميس، إتلاف 300 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري. وذكر بيان لدائرة صحة بغداد الكرخ، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أنه في إطار جهود صحة الكرخ المتواصلة لحماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية، أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ وائل كامل حمد الكبيسي، عن إتلاف 300 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري حفاظًا على صحة المواطنين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام