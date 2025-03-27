2025-03-27 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن طائرات F-16 العراقية دمّرت مضافتين لداعش شمالي الرطبة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تتواصل الضربات الموجعة لقصم ظهر الإرهاب والخلاص من عناصره المهزومة، ومن خلال المتابعة الفنية والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل والمتميز للشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب، وبمتابعة وتكثيف الجهد الفني من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F-16 غارة جوية دقيقة وناجحة، حولت مضافتين لعناصر عصابات داعش الإرهابية إلى ركام فوق رؤوس الإرهابيين".

وأشارت إلى أن "الضربة نُفذت في وادي حوران شمالي الرطبة، ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار".