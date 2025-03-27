مأدبة إفطار لمدارس الفرح النموذجية للأيتام في ديالى

2025-03-27 23:35:02 - المصدر: واع

ديالى – واع - صالح العتبيأعلن رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للتوعية والإرشاد حيدر الساعدي ، عن إقامة مأدبة إفطار لمدارس الفرح النموذجية للأيتام في محافظة ديالى.وقال الساعدي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بأخذ مايلزم حول تنظيم زيارات ومقابلات لطلبة مدارس الفرح النموذجية للأيتام من قبل المحافظين، بالنيابة عنه"، مبينا أنه "وبمبادرة قيمة، من رئيس جامعة ديالى وأعضاء مجلسها نظمت الجامعة مأدبة أفطار لمدارس الفرح النموذجية تخللها فعاليات واناشيد وتوزيع للهدايا."وأضاف، أن "هذا البرنامج شمل بغداد والمحافظات وكان أول المبادرين في هذا النشاط هو دعوة رئيس الوزراء لهذه الشريحة المهمة والوقوف على أحتياجاتهم والتواصل معهم بشكل مباشر"، مؤكدا ان "توجيهات مكتب رئيس الوزراء مستمرة مع فريق التواصل الحكومي".وحول حملة بين أهلنا، اوضح الساعدي، أن "الحملة شملت المحافظات كافة وجميع مناطق بغداد ولم تقتصر على منطقة معينة حتى المناطق البعيدة ومناطق النزوح كمخيم بزيبز كان حيث وزع فريق التواصل الحكومي سلات غذائية، واتبع ذلك التواصل مع المواطنين"، مبينا ان " دوائر الدولة كافه كان لها حظور مثل الكهرباء والتربية ووزارة العمل والصحة".وتابع ان " الحملة مستمرة لم تقتصر في شهر رمضان بل تستمر بشكل دائم".







