إنستغرام يمنح المدارس صلاحيات جديدة للإبلاغ عن التنمر

وكالات: أعلنت شركة ميتا عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة التنمر على إنستغرام، من خلال إشراك المدارس مباشرة في عملية الإبلاغ والتدخل السريع لحماية الطلاب. البرنامج، الذي يحمل اسم «شراكة المدارس»، يمنح المعلمين والإداريين وسيلة لتسريع معالجة تقارير التنمر والمشكلات الأخرى التي تؤثر على الطلاب. وستحصل المدارس...

