بعد كاساس وطاقمه.. إقالة المدير الإداري والمنسق الاعلامي للمنتخب الوطني

2025-03-28 00:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر رياضي، اليوم الخميس، (27 آذار 2025)، بإقالة المدير الإداري والمنسق الإعلامي للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "تم إقالة المدير الإداري مهدي كريم، والمنسق الاعلامي محمد عماد، من الجهاز الإداري للمنتخب الوطني".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد صوت بوقت سابق اليوم الخميس، على إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس وطاقمه التدريبي، من قيادة المنتخب الوطني.

وجاءت الإقالة خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد على خلفية تراجع نتائج المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.