2025-03-28 00:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات، منع ظهور المحلل السياسي (بشير الحجيمي) في وسائل الإعلام إلى إشعار آخر.

وأوضحت هيئة الاعلام قرارها بحسب إعمام لها الى المؤسسات الإعلامية كافة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ونظراً لاستمرار المدعو (بشير الحجيمي) بطرح مضامين إعلامية تخالف لأحكام قواعد البث الإعلامي تقرر منعه من الظهور الإعلامي، اعتباراً من تاريخ صدور هذا الكتاب وحتى إشعار آخر، وتتحمل وسائل الإعلام القانونية كافة المتربّتة على ذلك في حالة مخالفتها لهذا القرار".

يذكر ان هيئة الإعلام والاتصالات، قررت في 13 آب 2024، منع المحلل (بشير الحجيمي)، من الظهور في القنوات الفضائية لمدة ستة أشهر بعد "تطاوله" على محافظة النجف.







