2025-03-28 00:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء الخميس، إقالة مدرب المنتخب الأول خيسوس كاساس، بشكل رسمي، وتشكيل لجنة مالية خاصة بإنهاء عقده.

جاء ذلك، بعد اجتماع طارئ عقده الاتحاد، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً في بغداد لمناقشة مصير المدرب كاساس بعد النتائج السلبية التي خرج بها المنتخب العراقي وآخرها الخسارة أمام فلسطين 1-2 في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتم خلال الاجتماع التصويت والمصادقة على إقالة الإسباني خيسوس كاساس، مع تكفل اتحاد الكرة بنفقات شرطه الجزائي، وتشكيل لجنة للنظر بالأمور المالية الخاصة بإنهاء العقد.

يذكر أن الشرط الجزائي المتفق عليه بين الاتحاد وكاساس هو 500 ألف دولار.

وكان النائب الاول لرئيس الاتحاد علي جبار، أكد أن قلة خبرة الكادر التدريبي الإسباني بقيادة خيسوس كاساس، وضع المنتخب العراقي بهذا الموقف الصعب الذي لا يحسد عليه.

هذا ومنع اتحاد الكرة الإعلام من التواجد أمام مقر الاتحاد قبل انعقاد اجتماع إقالة المدرب كاساس هذا اليوم الخميس.