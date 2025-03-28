إطلاق سلسلة POCO F7 في العراق: قوة بلا حدود!

2025-03-28 00:51:10 - المصدر: بوكو اف 7

العراق،27 مارس 2025 – أعلنت POCO، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، والتي تحظى بشعبية واسعة بين عشاق التقنية الشباب، عن أحدث هواتفها الرائدة POCO F7 Ultra وPOCO F7 Pro خلال حفل إطلاق مبهر في سنغافورة. شهد الحدث حضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام والخبراء في القطاع، حيث تم تسليط الضوء على التزام POCO المستمر بالابتكار، والأداء القوي، وإمكانية الوصول للجميع.

توفر سلسلة POCO F7 أداءً استثنائياً بفضل أحدث التقنيات والأسعار التنافسية، مما يعكس رؤية POCO في تقديم هواتف عالية الأداء للجميع.

"مع سلسلة POCO F7، نحن نجعل التكنولوجيا المتطورة أكثر سهولة من أي وقت مضى"، صرّح أنغوس نغ، رئيس تسويق المنتجات في POCO Global للمرة الأولى، "نقدم طراز Ultra الذي يعيد تعريف القوة والأداء لمستخدمي .POCO من خلال دمج ميزات الفئة الرائدة بأسعار استثنائية، تمثل POCO F7 Ultra وPOCO F7 Pro محطة مهمة في رحلتنا نحو تمكين المستخدمين حول العالم بتجارب هواتف ذكية متقدمة."

أداء لا مثيل له: قوة تُعزز كل تجربة

يأتي هاتف POCO F7 Ultra مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، الذي يضمن سرعة فائقة وكفاءة متقدمة وأداءً مذهلًا في الألعاب. كما يتميز بذاكرة LPDDR5X RAM وسعة تخزين UFS 4.0، مما يوفر تجربة سلسة في تعدد المهام ونقل البيانات بسرعة فائقة.

أما POCO F7 Pro، فيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9200+ المصمم لتحقيق أفضل أداء في الألعاب والمهام اليومية، مع تحسينات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتبريد وكفاءة استهلاك الطاقة. كلا الجهازين مزودان بتقنية LiquidCool 4.0 التي تحافظ على درجات حرارة منخفضة حتى خلال جلسات الألعاب المكثفة، مما يضمن أداءً مستدامًا وخاليًا من التقطعات.

شاشة غامرة: تجربة مشاهدة ترتقي بالمستوى

تأتي هواتف POCO F7 Ultra وF7 Pro مزودة بشاشات AMOLED بحجم 6.78 بوصة ومعدل تحديث متكيف يبلغ 144 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية استثنائية مع صور نابضة بالحياة واستجابة لمس فائقة السلاسة. سواء كان الأمر يتعلق بمشاهدة الفيديوهات، ممارسة الألعاب، أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن هذه الشاشات تجربة عرض غامرة ومتميزة.

يدعم POCO F7 Ultra دقة 2K وتقنية HDR10+ وسطوعًا يتجاوز 2000 شمعة، مما يوفر مستويات استثنائية من الوضوح والتباين ودقة الألوان. بينما يتميز F7 Pro بشاشة Full HD+ مع ألوان زاهية وتفاصيل دقيقة، مما يجعله مثاليًا لعشاق المحتوى.

كاميرات احترافية: التقاط كل التفاصيل بدقة متناهية

تماشياً مع الطلب المتزايد على التصوير الفوتوغرافي الاحترافي عبر الهواتف الذكية، قامت POCO بتجهيز سلسلة F7 بكاميرات متطورة تقدم جودة تنافس الكاميرات الاحترافية.

يأتي POCO F7 Ultra مزودًا بمستشعر رئيسي 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري OIS، مما يوفر صورًا غنية بالتفاصيل وألوانًا نابضة بالحياة وأداءً استثنائيًا في الإضاءة المنخفضة. ويكمله عدسة فائقة الاتساع 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتو بيريسكوب 64 ميجابكسل مع زوم بصري 5x، مما يتيح للمستخدمين التقاط المناظر الطبيعية الواسعة والصور المقربة الدقيقة واللقطات البعيدة بوضوح مذهل.

أما POCO F7 Pro، فيحتوي على مستشعر رئيسي 108 ميجابكسل، مدعومًا بعدسة فائقة الاتساع 13 ميجابكسل وعدسة ماكرو 5 ميجابكسل، مما يجعله أداة مثالية لجميع أنواع التصوير. وبفضل تقنيات المعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتيح كلا الجهازين التقاط صور فائقة الجودة في أوضاع البورتريه، والتصوير الليلي، وتصوير الحركة.

بطارية وشحن فائق السرعة

تدرك POCO أن المستخدمين يحتاجون إلى هواتف تدوم طويلاً وتواكب نمط حياتهم السريع. لذا، تم تزويد POCO F7 Ultra ببطارية 5500mAh وتقنية 120W HyperCharge، مما يسمح بشحن الهاتف بالكامل خلال 19 دقيقة فقط.

أما POCO F7 Pro، فيضم بطارية 5100mAh مع تقنية شحن سريع 90W، لضمان استخدام يدوم طوال اليوم بأقل وقت ممكن لإعادة الشحن. كلا الجهازين يدعمان الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي لمزيد من الراحة.

تجربة برمجية متطورة: سلاسة وكفاءة في الأداء

تعمل سلسلة POCO F7 بنظام MIUI for POCO المستند إلى Android 14، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسريعة مع واجهة مستخدم محسّنة وميزات خصوصية متطورة. كما تتضمن الهواتف مكبرات صوت Dolby Atmos، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، وردود فعل لمسية متقدمة، وخيارات اتصال قوية مثل Wi-Fi 7 و5G.

تجربة لعب غير مسبوقة لعشاق الألعاب

للمستخدمين المهتمين بالألعاب، تقدم POCO F7 Ultra وF7 Pro تجربة لعب غير مسبوقة بفضل التحسينات المتقدمة لوحدة معالجة الرسوميات، وتقليل تأخير اللمس، وتحسين معدلات الإطارات.

كما يأتي كلا الهاتفين مزودًا بأحدث إصدار من Game Turbo 6.0، الذي يوفر أداءً خاليًا من التقطعات، وإدارة حرارية محسّنة، وتخصيص ذكي للموارد باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعل هذه الأجهزة خيارًا مثاليًا للاعبين المحترفين.

الأسعار والتوافر

تتوفر سلسلة POCO F7 في العراق اعتبارًا من 7 أبريل. يبلغ سعر POCO F7 Ultra 975,000 د.ع ، مما يوفر أداءً رائدًا بسعر تنافسي. بينما يبلغ سعر POCO F7 Pro 713,000 د.ع، ليقدم ميزات متقدمة بسعر مميز. يمكن شراء كلا الجهازين من خلال متاجرنا الرسمية.