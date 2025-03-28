المصرف العقاري يعلن موعد إطلاق منصة "أور" لاستقبال طلبات القروض

2025-03-28 00:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن المصرف العقاري ، عن موعد إطلاق منصة "أور" الحكومية للخدمات الإلكترونية لاستقبال طلبات القروض لشراء الوحدات السكنية.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "يعلن عن موعد إطلاق منصة "أور" الحكومية للخدمات الإلكترونية لاستقبال طلبات قروض شراء الوحدات السكنية في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم 2025/04/14 ، مع ضرورة (مطابقة صحة البيانات المدخلة) في استمارة الطلب لتفادي رفض الطلب" .ودعا المصرف، المواطنين، إلى " متابعة الموقع الالكتروني والصفحة الرسمية للمصرف العقاري لمعرفة المعلومات التوجيهية المساندة ، مبينا ان "رابط تقديم طلبات القروض سيتم إطلاقهُ بشكل دوري مما يُتيح امكانية تقديم طلبات القروض بشكل آمن وسهل ".