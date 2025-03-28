إقالة الكادر التدريبي للمنتخب العراقي لكرة القدم

2025-03-28 02:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 27 - 3 (كونا) -- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم إقالة الكادر التدريبي للمنتخب العراقي الأول للعبة بقيادة المدرب خيسوس كاساس.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو الاتحاد أحمد الموسوي قوله إن الاتحاد قرر في اجتماعه اليوم الخميس إنهاء التعاقد مع المدرب كاساس وفق المادة الثامنة من بنود العقد المبرم بين الطرفين.وأضاف الموسوي أن الاتحاد شكل لجنة لتسوية الأمور المالية والقانونية مع المدرب المقال برئاسة رئيس الاتحاد عدنان درجال مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام المقبلة عن اسم المدرب الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للمنتخب.ويأتي قرار إقالة كاساس على خلفية نتائج المنتخب العراقي في المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لعام 2026 وأحدثها هزيمته أمام المنتخب الفلسطيني في عمان بهدف لهدفين ما تسبب بتراجع حظوظه بالتأهل المباشر إلى المونديال.ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث بالمجموعة الثالثة من 12 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات في مقابل خسارتين ويأتي خلف كوريا الجنوبية متصدرة المجموعة برصيد 16 نقطة والأردن صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة. (النهاية) ع ح ه / م ع ع