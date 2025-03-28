رسوم ترامب تشعل أسعار الذهب

2025-03-28 10:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في تعاملات اليوم الجمعة (28 اذار 2025)، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وسط زيادة الإقبال عليه كملاذ استثماري بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جديدة بنسبة 25 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من السيارات ومكوناتها.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3074.31 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت بغداد، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3077.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3084.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 34.27 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 984.59 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 976.25 دولار.

المصدر: وكالات